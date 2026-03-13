Сильные ветра и тепло до +10? Погода в Москве в выходные: чего ждать

В выходные дни в Москве сильных осадков не прогнозируется, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе 14 и 15 марта, ждать ли сильных ветров и тепла до +10 градусов?

Какая погода будет в Москве в выходные

По словам Евгения Тишковца, в выходные дни в Москве могут быть установлены новые температурные рекорды.

«В выходные погода в Москве также будет миллион на миллион и тоже не обойдется без рекордов тепла. В субботу ночью — от 0 до +3 градусов, днем — от +12 до +15 градусов. В воскресенье под утро — от -1 до +2 градусов, в середине дня — от +11 до +14 градусов. Рекорд для 14 марта составляет +13,7 градуса — установлен в 2025 году, для 15 марта +9,8 градуса — держится с 2015 года. Начало следующей недели порадует москвичей солнцем и апрельским теплом, в сумерках — около 0 градусов, на пике максимального дневного прогрева — до +11 градусов», — рассказал синоптик.

По данным метеорологических сервисов, в субботу, 14 марта, в российской столице ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха днем поднимется до +14 градусов, что соответствует показателям начала апреля. Ветер будет южным, со скоростью 3 м/с. Ночные часы останутся прохладными. Столбики термометров опустятся до +2 градусов.

В воскресенье, 15 марта, сохранится аналогичная погода — облачно с прояснениями, без осадков. Днем воздух прогреется до +14 градусов. Вечером столбики термометров опустятся до +5 градусов, а ночью возможно понижение до -1 градуса. Ветер будет южным, со скоростью 4 м/с.

Таким образом, в Москве в выходные сильных ветров не ожидается, но прогнозируется тепло до +10 градусов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в выходные

В Санкт-Петербурге, в субботу, 14 марта, воздух может прогреться до +14 градусов, приближаясь к рекордным значениям 2015 года, когда 17 марта зафиксировали +15,3 градуса. Ожидается переменная облачность без осадков, ветер южный, умеренный. Такая погода обусловлена мощным выносом теплого воздуха с юго-запада и максимальным для марта солнечным прогревом.

В воскресенье, 15 марта, днем температура в Северной столице составит около +11 градусов, при этом из-за высокой влажности (88%) и ветра 5 м/с ощущаться будет прохладнее. Ночью столбики термометров опустятся до +2 градусов. Вероятность осадков оценивается в 40%.

