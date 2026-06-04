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04 июня 2026 в 07:49

В Севастополе задержали мужчину за передачу сведений о ВС России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Сотрудники ФСБ задержали в Крыму 63-летнего жителя Севастополя, которого подозревают в государственной измене в форме шпионажа, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. По данным ведомства, противоправная деятельность мужчины была пресечена в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

Федеральной службой безопасности на территории Республики Крым пресечена противоправная деятельность жителя Севастополя 1963 года рождения, подозреваемого в государственной измене в форме шпионажа, — сообщили в ЦОС.

Отмечается, мужчина был привлечен к конфиденциальному сотрудничеству сотрудником Службы безопасности Украины. По версии следствия, подозреваемый передавал украинской стороне сведения о российских военнослужащих. Кроме того, в ведомстве заявили, что он планировал вести визуальное наблюдение за транспортными средствами членов семей военнослужащих.

Ранее стало известно, что Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий арест имущества граждан России, находящихся за пределами страны и совершивших административные правонарушения против интересов РФ. Документ вступает в силу с 1 сентября 2026 года.

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