Совкомбанк подписал соглашение с Т-Банком о пилотном запуске мультибанкинга

ПАО «Совкомбанк» и Т-Банк подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере Открытого банкинга в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Стороны организуют пилотный проект по обмену данными о счетах пользователей, благодаря чему те смогут управлять финансами в обоих приложениях без комиссий и дополнительных переходов.

Соглашение определяет условия и стандарты обмена данными в рамках технологии Открытых API (программных интерфейсов). Это позволит клиентам добавить свои счета, открытые в Т-Банке, в мобильное приложение Совкомбанка и наоборот. Такое же соглашение Совкомбанк уже реализовал со Сбером. Доступ к функционалу в пилотном режиме планируется запустить в сентябре 2026 года.

Технология Открытого банкинга помогает банкам по защищенным каналам обмениваться информацией о счетах клиентов строго на основании их добровольного согласия. Мультибанкинг помогает пользователям банков-партнеров в одном приложении следить за совокупным балансом по всем подключенным счетам и историей операций.

Клиент сам принимает решение, подключать ли мультибанкинг. В любой момент можно отказаться от его использования. Сервис популярен среди пользователей, которые ведут счета в разных банках: они отображаются на одном экране, но остаются раздельными с точки зрения принадлежности. При этом обмен данными идет через защищенные каналы с использованием стандарта ФАПИ.СЕК и протокола OpenIDConnect — это исключает несанкционированный доступ и надежно защищает информацию от мошенников.

Проект реализуется при поддержке Банка России с участием Ассоциации ФинТех в рамках инициативы «Открытые данные». В будущем планируется, что все системно значимые кредитные организации смогут предоставлять своим клиентам такую агрегацию счетов.

Для нас участие в проекте «Мультибанкинг» — это не просто технологическое партнерство, а реальный шаг к удобству клиента. Благодаря данной технологии наши клиенты получат возможность агрегировать в нашем приложении информацию о своих финансах, хранящихся в других банках. Такая агрегация счетов удобна для клиентов, а также открывает возможности для создания новых сервисов, например продвинутой финансовой аналитики. При этом для Банка остается абсолютным приоритетом безопасность клиента, которая обеспечивается благодаря использованию стандартов Банка России и лучших практик защиты данных, — поделился заместитель председателя правления Совкомбанка Михаил Автухов.

Ранее ПАО «Совкомбанк» поделилось консолидированной финансовой отчетностью по МСФО за первый квартал 2026 года. Чистая прибыль компании достигла 20 млрд рублей, что на 57% больше, чем в прошлом году.