Прибыль Совкомбанка за первый квартал года по МСФО достигла 20 млрд рублей

ПАО «Совкомбанк» (тикер: SVCB) поделился консолидированной финансовой отчетностью по МСФО за первый квартал 2026 года. Чистая прибыль компании достигла 20 млрд рублей, что на 57% больше, чем в прошлом году.

Прирост регулярной чистой прибыли составил 24% и достиг 17 млрд рублей. Это доказывает улучшение базовой доходности бизнеса без учета разовых событий.

Тем временем чистая процентная маржа показывает рост четвертый квартал подряд — с 4,3% до 7,0% год к году. Рентабельность капитала достигла 20%, что составляет +5 п.п. за год. Ключевым стратегическим событием квартала стало приобретение «Капитал Лайф Страхование Жизни».

Ключевые финансовые показатели

Чистый процентный доход достиг 60 млрд рублей (рост на 72%).

Чистая процентная маржа выросла до 7,0%.

Стоимость фондирования (COF) снизилась до 12,8% с 17,4% годом ранее.

Чистые комиссионные доходы выросли на 31% до 12 млрд рублей.

Операционные расходы увеличились на 8% до 42 млрд рублей. Причинами этого стали индексация фонда оплаты труда, инвестиции в импортозамещение и развитие IT-инфраструктуры. При этом соотношение расходов и доходов (CIR) улучшилось до 51% против 68% годом ранее.

Расходы на создание резервов выросли до 23 млрд рублей против 12 млрд рублей годом ранее. Стоимость риска (COR) выросла до 3,0% с 2,2%. Основная причина роста резервов — влияние высоких ставок и адаптация портфеля к макропруденциальным мерам Центробанка РФ. В корпоративном сегменте COR составил 1,2% против аномально низких 0,2% годом ранее.

Кредитный портфель и средства клиентов

Кредитный портфель нетто достиг 2,9 трлн рублей, показав рост на 9% по сравнению с 31 марта 2025 года. Сдержанная динамика активов обусловлена наращиванием достаточности капитала для сделки по «Капитал Лайф», а также ужесточением требований Банка России к сектору.

Корпоративный портфель вырос на 19% год к году до 1,6 трлн рублей, несмотря на сезонное снижение деловой активности в первом квартале. Розничный портфель остался на уровне марта 2025 года (1,3 трлн рублей). Высокие ставки и замедление новых выдач сдержали рост сегмента. Но тем временем ипотечный портфель вырос на 18% год к году.

Средства клиентов составили 3 трлн рублей. Средства физических лиц прибавили 9% год к году, до 1,3 трлн рублей. Средства юридических лиц выросли на 4% год к году, до 1,7 трлн рублей. Портфель банковских гарантий не изменился с начала года и составил 1,1 трлн рублей.

Капитал и дивиденды

Капитал владельцев обыкновенных акций Банка достиг 408 млрд рублей: +16% год к году и +5% с конца 2025 года. Основной вклад дали регулярная прибыль и эффект от сделки по «Капитал Лайф». Рекомендацию по дивидендам за 2025 год Наблюдательный совет рассмотрит 27 мая 2026 года.

Сделка по «Капитал Лайф»

31 марта 2026 года Совкомбанк завершил сделку по приобретению ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни». Это один из крупнейших участников российского рынка долгосрочного накопительного страхования жизни (третье место по сборам в этом сегменте и первое — по размеру агентской сети по продажам долгосрочного страхования жизни).

Ранее сообщалось, что по итогам прошлого года поддержку Совкомбанка получили более 1,5 тыс. благотворительных организаций по всей России. Банк направил помощь на социальные, спортивные, культурные, инклюзивные, экологические и образовательные проекты.