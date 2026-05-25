Раскрыты официальные доходы гадалки Ермака Гадалка Ермака за два года официально заработала лишь $4,5 тыс.

Официальный доход гадалки и астролога Вероники Аникиевич, клиентом которой был экс-глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, за два года составил всего $4,5 тыс. (около 300 тыс. рублей), сообщил депутат Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. Он предположил, что экстрасенс, известная под псевдонимом Феншуй, уклонялась от уплаты налогов.

Несмотря на своего мощного клиента Ермака, официально ИП не сильно успешно. За все время принесло только 200 тыс. гривен: в 2024 г. — 57,6 тыс., в 2025 г. — 118,4 тыс., 1-й квартал 2026-го — 21,7 тыс. (всего $4,5 тыс., 2024 г. — $1,3 тыс., в 2025 г. — $2,7 тыс., 2026-й — $490). Скорее всего, большинство платежей Сатурн советовал принимать или на личную карточку, или в кэш, — написал Железняк.

По словам депутата, Аникиевич официально работала последний раз в 2012 году, затем был 12‑летний перерыв в налоговой истории. В мае 2024‑го она зарегистрировала ИП с видом деятельности «предоставление прочих индивидуальных услуг».

В Центре противодействия коррупции ранее заявили, что суд запретил Ермаку общаться с его гадалкой Аникиевич и несколькими другими лицами. Запрет начал действовать после выхода Ермака под залог.