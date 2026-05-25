Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 мая 2026 в 19:54

Раскрыты официальные доходы гадалки Ермака

Гадалка Ермака за два года официально заработала лишь $4,5 тыс.

Андрей Ермак Андрей Ермак Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Официальный доход гадалки и астролога Вероники Аникиевич, клиентом которой был экс-глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, за два года составил всего $4,5 тыс. (около 300 тыс. рублей), сообщил депутат Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. Он предположил, что экстрасенс, известная под псевдонимом Феншуй, уклонялась от уплаты налогов.

Несмотря на своего мощного клиента Ермака, официально ИП не сильно успешно. За все время принесло только 200 тыс. гривен: в 2024 г. — 57,6 тыс., в 2025 г. — 118,4 тыс., 1-й квартал 2026-го — 21,7 тыс. (всего $4,5 тыс., 2024 г. — $1,3 тыс., в 2025 г. — $2,7 тыс., 2026-й — $490). Скорее всего, большинство платежей Сатурн советовал принимать или на личную карточку, или в кэш, — написал Железняк.

По словам депутата, Аникиевич официально работала последний раз в 2012 году, затем был 12‑летний перерыв в налоговой истории. В мае 2024‑го она зарегистрировала ИП с видом деятельности «предоставление прочих индивидуальных услуг».

В Центре противодействия коррупции ранее заявили, что суд запретил Ермаку общаться с его гадалкой Аникиевич и несколькими другими лицами. Запрет начал действовать после выхода Ермака под залог.

Европа
Украина
Андрей Ермак
Ярослав Железняк
экстрасенсы
доходы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Минобороны сообщило об остановленной атаке дронов ВСУ
Путин утвердил важную меру поддержки бойцов СВО и их семей
Момотова выгнали из судейской отставки
Американские власти озвучили выводы по стрельбе у Белого дома
Захарова объяснила, почему британские парламентарии «несут чушь»
В небе над Калининградом кружат десятки самолетов
Сотрудника ТЦК прокатили на капоте
Пожарные пострадали после атаки ВСУ в российском регионе
Продавцы маркетплейсов пришли в ярость из-за серьезной проблемы
Стало известно, когда старшеклассники увидят новые учебники по информатике
«Анти-Россия»: социолог объяснил нежелание Киева мириться с Москвой
Удар по Старобельску, Си Цзиньпин прикрикнул на Трампа: что будет дальше
Митрополита Илариона после задержания морили голодом
Раскрыты официальные доходы гадалки Ермака
В РАН назвали митрополита Илариона жертвой антироссийской кампании Запада
Историк спецслужб оценил вероятность ликвидации Зеленского Россией
Ветеран «Альфы» предположил, кто стоит за минированием газовоза в Усть-Луге
В Херсонской области обесточены пять муниципальных округов
Новые меры по борьбе с уклонистами ввели в России
Захарова жестко высказалась после задержания митрополита Илариона
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО
Общество

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб
Общество

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.