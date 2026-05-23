Индонезийская ведьма сделала предупреждение Ермаку из-за черной магии

Попытки экс-советника президента Украины Андрея Ермака «наводить порчу» на политических оппонентов могут обернуться тяжелыми последствиями, заявила индонезийская практик мистических обрядов Ньи Рату Кендари в беседе с РИА Новости. Она заметила, что нельзя использовать черную магию ради власти.

В яванской мистической традиции считается, что призванные сущности никогда не служат человеку бесплатно. Если кто-то действительно пытался обращаться к таким практикам ради политической борьбы, это может обернуться тяжелой кармой, психическими проблемами, постоянным страхом и разрушением отношений, — указала она.

Ермак, обвиняемый в легализации денег при строительстве элитного жилья, переписывался с некой «Вероникой Феншуй Офис», обсуждая назначения чиновников. В Индонезии до сих пор распространены традиционные мистические практики santet и guna-guna, к которым обращаются даже политики.

Кендари пояснила, что настоящие маги всегда смотрят на «ауру намерения», и если ритуал делается из страха или зависти, это возвращается к заказчику. Бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель утверждала, что «маги Ермака» жгут травы, собирают воду с умерших и делают кукол.

Ранее сообщалось, что Зеленский до сих пор никак не прокомментировал арест экс-главы своего офиса. При этом журналисты отмечают, что политик активно ведет соцсети и высказывается на другие темы.