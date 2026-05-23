Повышение страховки по вкладам до 2 млн рублей в 2026-м: что еще изменится

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который увеличивает страховое покрытие по отдельным видам рублевых вкладов с 1,4 до 2 млн рублей. Инициативу на заседании кабмина анонсировал премьер-министр Михаил Мишустин. В настоящее время документ изучают профильные комитеты нижней палаты парламента. О том, что изменится для вкладчиков, — в материале NEWS.ru.

Что именно предлагает Минфин

Лимит страхового возмещения в системе обязательного страхования банковских вкладов физических лиц повышается до 2 млн рублей, сообщается на сайте Министерства финансов РФ. Однако нововведение коснется не всех депозитов, а лишь двух категорий: долгосрочных рублевых вкладов (на срок более трех лет) и рублевых вкладов, оформленных безотзывными сберегательными сертификатами (со сроком от одного до трех лет включительно). Соответствующие поправки в Федеральный закон «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» уже одобрены правительством.

В министерстве полагают, что изменения сделают долгосрочные сберегательные инструменты более привлекательными для граждан, а также помогут банковскому сектору привлечь «длинные» деньги для инвестирования в экономику и финансирования проектов.

Какие еще изменения ждут вкладчиков и покупателей недвижимости

Законопроект также предусматривает трехкратное увеличение страхового покрытия по счетам эскроу, открытым для расчетов по сделкам с недвижимостью: лимит вырастет с 10 млн до 30 млн рублей. Это должно защитить граждан от потери средств при покупке жилья.

Кроме того, ведомство предлагает более чем вдвое снизить ставки отчислений в Фонд обязательного страхования вкладов (ФОСВ) для рублевых долгосрочных депозитов, безотзывных сберегательных сертификатов и эскроу-счетов. Одновременно планируется повысить ставки отчислений по валютным вкладам. В Минфине пояснили: такое решение стимулирует кредитные организации привлекать длинные ресурсы в экономику и снижает долларизацию банковской системы России.

Кто именно получит право на повышенную страховку

Как пояснила в беседе с NEWS.ru заведующая кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина, увеличение лимита не универсально. Под него подпадают, во-первых, рублевые вклады сроком более трех лет. Важное условие: при досрочном возврате суммы (или ее части) проценты выплачиваются не выше ставки по вкладам до востребования. Во-вторых, повышенное покрытие распространяется на рублевые депозиты, удостоверенные безотзывными сберегательными сертификатами на срок от одного года до трех лет.

Обычные краткосрочные вклады, депозиты сроком менее трех лет (если они не оформлены безотзывным сертификатом), а также валютные счета останутся под старым лимитом в 1,4 млн рублей, отметила Фрумина.

Что такое безотзывный сберегательный сертификат и для чего он нужен

Безотзывный сберегательный сертификат — это, по сути, тот же банковский вклад, но оформленный не как обычный договор, а как именная ценная бумага. На этом документе указываются все ключевые условия: внесенная сумма, срок размещения и процентная ставка.

Главная особенность такого инструмента кроется в его названии — «безотзывный». В отличие от стандартного вклада, деньги по которому гражданин вправе забрать досрочно (пусть и с потерей процентов), владелец сертификата не может потребовать возврата средств до окончания установленного срока. Взамен за это ограничение банки получают стабильное финансирование и, как правило, предлагают клиентам чуть более высокую процентную ставку — примерно на 0,5–1 процентный пункт выше, чем по обычным депозитам. Именно для поощрения таких долгосрочных вложений государство и повышает страховое покрытие до 2 млн рублей.

Как будут выплачивать страховое возмещение по новым правилам

По словам Фруминой, выплата по «длинным» вкладам и сертификатам будет производиться отдельно от возмещения по остальным видам вкладов. То есть у одного вкладчика может быть обычный депозит с лимитом 1,4 млн рублей и одновременно долгосрочный рублевый вклад, защищенный уже на сумму до 2 млн рублей.

Экономист подчеркнула, что повышение страхового возмещения до 100% суммы вклада (но не более 2 млн рублей) не распространяется на краткосрочные вклады, на депозиты до трех лет без сберегательного сертификата и на валюту. Если вклад был открыт раньше, но соответствует новым требованиям, а страховой случай наступит после вступления закона в силу, то, судя по тексту законопроекта, должен применяться уже повышенный лимит, предположила она.

Что думают эксперты о планах повысить страховое покрытие по вкладам

По мнению аналитика ФГ «Финам» Игоря Додонова, данная мера нацелена на стимулирование долгосрочных сбережений граждан и увеличение объема «длинных» денег в экономике.

А то, что лимит по эскроу-счетам планируется увеличить с 10 до 30 млн рублей, по его словам, это «назревшее решение» с учетом роста цен на жилую недвижимость в последние годы.

Теперь покупатели квартир в новостройках смогут быть уверены, что даже при банкротстве застройщика или отзыве лицензии у банка-посредника их средства окажутся под надежной защитой в трехкратном размере. Такое повышение особенно актуально для рынков крупных городов, где средняя стоимость жилья давно превышает прежний лимит в 10 млн рублей.

