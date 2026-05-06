Вклады в России подешевели до трехлетнего минимума: где теперь искать выгоду

Средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков в третьей декаде апреля резко снизилась на 0,33 п. п. и составила 13,06% годовых, следует из данных Банка России. Насколько выгодно сейчас открывать новый вклад и как получать максимальный процент от накоплений, объясняет NEWS.ru.

Стоит ли сейчас открывать новый вклад

Сейчас открывать новый вклад или пролонгировать старый выгодно, но с оговоркой: ставки пошли вниз, и ждать их роста не стоит. Фиксируйте доходность на длинный срок (6–12 месяцев), пока действуют текущие предложения, отметил в беседе с NEWS.ru начальник отдела департамента розничного бизнеса «Цифра банк» Дмитрий Дворников.

Даже средняя рыночная ставка по вкладам сейчас составляет 13,06% годовых. А если посмотреть на короткие вклады (сроком от трех до шести месяцев), то некоторые банки предлагают новым клиентам и на «новые деньги» 13–14,5% годовых. Это заметно выше официального прогноза инфляции на конец 2026 года — Центробанк ожидает ее на уровне 4,5–5,5%, пояснила NEWS.ru доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

«Классический вклад дает предсказуемую доходность, нулевой риск в пределах лимита системы страхования вкладов и не требует от клиента специальных знаний», — уточнила она.

По словам Дворникова, для получения максимального процента стоит сравнивать условия топ-10 банков, поскольку ставка Банка России отражает лишь средний показатель, а отдельные кредитные организации могут предлагать новым клиентам или под «повышенный процент» на первые месяцы до 15–16% годовых.

Старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк в свою очередь пояснила, что вклады остаются удобным и надежным инструментом сбережений (с учетом норм и лимитов страхования вкладов). При этом средняя максимальная ставка по вкладам сейчас снижается и лишь незначительно превышает 13%, отметила она.

Стоит ли продлевать текущий вклад

Дворников не рекомендует автоматически продлевать старый вклад, поскольку ставка при пролонгации почти всегда ниже, чем при заключении нового договора. По его мнению, разумнее забрать деньги и разместить их в другом банке на специальных условиях.

Эксперт советует выбирать вклады с капитализацией процентов — это увеличивает эффективную доходность, — а также уточнять условия досрочного расторжения, чтобы при возможном изъятии средств не потерять проценты (для этого требуется хотя бы частичное сохранение ставки).

Есть ли у банковского вклада альтернатива

Ващелюк считает, что консервативным инвесторам (тем, кто не любит риск) вместо вкладов можно рассмотреть фонды денежного рынка. Также стоит посмотреть на облигации надежных компаний или государства (ОФЗ) с фиксированным купоном — то есть с заранее известной выплатой. Преимущество таких облигаций в том, что доходность закрепляется на весь срок до погашения. А вот доходность инструментов, привязанных к ключевой ставке (например, фондов денежного рынка или облигаций с плавающей ставкой), будет снижаться вместе с ней. То же самое, по ее словам, касается и вкладов: их ставки тоже зависят от ключевой ставки, и при продлении вклада в будущем можно столкнуться с гораздо более низкими процентами, чем сейчас.

Тем, кто готов рисковать чуть больше, аналитик советует следить за рынком акций и валюты. Прямо сейчас, возможно, не лучшее время для покупок, но важно отслеживать котировки, чтобы не упустить момент и успеть войти в рынок (например, через специальные биржевые фонды).

Что будет со ставками дальше

Белянчикова считает, что нынешние ставки по вкладам близки к локальному максимуму. Дальше, скорее всего, доходность депозитов будет только снижаться вслед за ключевой ставкой. Однако, по ее словам, это не значит, что надо срочно забирать деньги из банков. Наоборот, сейчас есть смысл зафиксировать высокие проценты как можно на более долгий срок. И при этом, если позволяют свободные деньги и уровень финансовой грамотности, не отказываться и от других вариантов вложений.

