Доллар рухнул до 74 рублей: когда он будет по 50. Стоит ли покупать валюту?

Курс доллара на внебиржевом рынке упал почти до 74 рублей, обновив трехлетний минимум. Последний раз американская валюта торговалась ниже 75 рублей 1 марта 2023 года. При этом Центральный банк России установил официальный курс доллара на среду, 22 апреля, на уровне 74,59 рубля. О том, продолжит ли он падать и что будет с рублем до конца года, — в материале NEWS.ru.

Почему доллар падает

По словам международного финансового советника доцента кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Марии Ермиловой, курс доллара к рублю опустился до минимальной отметки за три года под влиянием сразу нескольких факторов.

Среди них — высокие цены на нефть, налоговый период и ограниченный спрос на валюту со стороны импортеров, отметила собеседница NEWS.ru.

Ждать ли доллар по 70 или 50

Аналитики допускают, что в начале мая доллар может снизиться до 70 рублей. Старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк не исключает, что до конца апреля или в мае курс доллара действительно временно приблизится к этой отметке или даже преодолеет ее.

«Однако этого может и не произойти, если при таких уровнях курса активизируется спрос со стороны импортеров и других участников рынка. При этом экспортеры сократят предложение валюты либо Минфин возобновит операции на валютном рынке в рамках бюджетного правила. Поэтому даже временное снижение курса до 70 рублей за доллар не является гарантированным», — пояснила она NEWS.ru.

Доллар по 50 рублей — это экстремально оптимистичный прогноз, который требует кардинального изменения глобальной ситуации. Ранее экономист Артем Тузов в разговоре с NEWS.ru допускал движение доллара к 50 рублям в первой половине полгода, но сам же подчеркивал, что вероятность этого оценить сложно. Он связал укрепление рубля с ростом цен на золото и структурным сжатием экономики, снижающим спрос на импорт.

Что будет с курсом доллара в ближайшее время

Опрошенные NEWS.ru эксперты полагают: доллар останется в диапазоне 74–78 рублей. Это базовый сценарий — рубль продолжит укрепляться за счет дорогой нефти и налогового периода.

«Ранее у нас был прогноз, что курс доллара может опуститься до 72–73 рублей. Эти цели пока остаются актуальными. То есть в базовом сценарии стоит ждать рубль именно на этих уровнях — 72–73 рубля», — рассказал NEWS.ru преподаватель учебного центра «Финам» Максим Тарвердиев.

Что ждет рубль до конца года

Впрочем, доллар может и укрепиться до 80–85 рублей в течение следующих 6–12 месяцев, полагает Ермилова.

По ее мнению, это наиболее вероятный сценарий, так как бюджету нужен более слабый рубль для поддержания доходов. Однако многое зависит от внешних факторов, похожих на те, что складываются сейчас.

Как предполагает Ващелюк, во второй половине 2026 года ослаблению рубля могут способствовать несколько факторов: снижение цен на нефть Brent до $70 за баррель на фоне завершения конфликта на Ближнем Востоке и уменьшение рублевых процентных ставок. При базовом сценарии к концу года курс доллара может достичь около 85 рублей, резюмировала аналитик.

Стоит ли покупать валюту сейчас

Если у вас еще нет валютных накоплений, сейчас можно начинать их формировать, покупая валюту небольшими суммами, советует Ермилова. Это позволит усреднить курс и снизить риски.

Кроме того, эксперт рекомендует: если доллары уже есть, не стоит паниковать и продавать их по текущему курсу. «Долгосрочные вложения в валюту могут себя оправдать, так как рубль, скорее всего, ослабнет в будущем. Лучше всего придерживаться стратегии постепенного накопления валюты и диверсификации активов», — заключила она.

По словам Ващелюк, предсказывать краткосрочные движения на валютном рынке очень сложно. Поэтому, если вам нужно покупать иностранную валюту, лучше делать это постепенно, частями, ориентируясь на ситуацию на рынке.

