Внедрение цифрового рубля позволит осуществлять моментальные международные платежи, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от ЛДПР Каплан Панеш. По его словам, новая форма отечественной валюты позволит оптимизировать издержки и снизить комиссию.

Цифровой рубль — это не просто новая форма национальной валюты, а стратегический инструмент трансформации международных расчетов. В 2026 году он уже стал стандартом для внешнеторговых операций российского бизнеса с азиатскими странами. В отличие от традиционных переводов, которые идут через цепочку зарубежных банков-корреспондентов, цифровая валюта позволяет проводить платежи напрямую между платформами центральных банков России и стран-партнеров. Ключевое преимущество — мгновенность расчетов. Платежи проводятся в режиме реального времени без задержек, которые раньше могли растягиваться на несколько дней и даже недель, — поделился Панеш.

Он подчеркнул, что перевод цифровой валюты осуществляется не через единый мировой центр, а напрямую между национальными регуляторами. По словам депутата, это исключает посредников, делая экономические отношения между Россией и ее партнерами менее уязвимыми к санкциям и случайным задержкам со стороны третьих стран.

Комиссии за трансграничные переводы при использовании цифрового рубля значительно ниже, чем при работе через традиционные каналы. Это особенно важно для малого и среднего бизнеса. При этом каждое государство в рамках новой системы сохраняет полный контроль над своими финансовыми потоками. Россия больше не зависит от внешних регуляторов при проведении международных торговых операций. Платформа Банка России технически сопряжена с аналогичными системами азиатских регуляторов, что позволяет проводить конвертацию в другие национальные цифровые валюты, — добавил Панеш.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Аксаков предложил выдавать кредиты цифровыми рублями. Парламентарий считает, что это нововведение можно протестировать в Чувашии.