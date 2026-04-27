В Госдуме придумали новое применение цифровым рублям

Депутат Госдумы Анатолий Аксаков предложил использовать цифровые рубли для выдачи кредитов, пишет «Парламентская газета». По мнению парламентария, нововведение можно внедрить в Чувашии в качестве эксперимента.

В законе прописано, что цифровые рубли не используются как кредитные денежные средства, но эта тема интересная, есть над чем подумать. Недавно был в избирательном округе в Чувашии, там есть одно очень продвинутое предприятие, которое производит продукцию на уровне мировых стандартов. Его директор обратился ко мне с просьбой на примере этого предприятия отработать кредитование в формате цифрового рубля. Я, если честно, загорелся. Потому что, действительно, мировая практика показывает, что национальными цифровыми валютами кредиты выдаются, — рассказал Аксаков.

Он уточнил, что с соответствующей инициативой обратился в Центробанк. Депутат также выступил за урегулирование сферы криптовалют.

Ранее глава комитета Госдумы Ярослав Нилов заявил, что массового перевода пенсий на цифровые рубли не будет. По его словам, это лишь альтернатива существующим способам выплат.