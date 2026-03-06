Зимняя Олимпиада — 2026
06 марта 2026 в 05:41

В Госдуме высказались о массовом переводе пенсий россиян в цифровые рубли

Депутат Нилов: переход на получение пенсии в цифровых рублях в РФ не планируется

Глава комитета Госдумы Ярослав Нилов заявил, что массового перевода пенсий на цифровые рубли не будет, передает РИА Новости. По его словам, это лишь альтернатива существующим способам выплат.

По словам депутата, сейчас идет эксперимент и навязывание новой валюты недопустимо. Пенсионеры смогут получать выплаты как наличными, так и на карту или в цифровых рублях.

Нилов подчеркнул, что важно уважать привычки и цифровую грамотность пожилых людей. Жесткого регулирования в этом вопросе не будет, заключил он.

Ранее сообщалось, что в марте часть российских пенсионеров сможет получить пенсию досрочно из-за длинных выходных в честь 8 Марта, сообщили в пресс-службе Социального фонда России. По данным ведомства, выплаты, которые обычно поступают на карту с 7 по 9 марта, придут 6 марта — в последний рабочий день перед праздниками.

Кроме того, средний размер социальной пенсии в России после индексации 1 апреля 2026 года превысит 16,5 тыс. рублей. Как сообщила эксперт Президентской академии Татьяна Подольская, выплаты проиндексируют на 6,8%.

