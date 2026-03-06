«БАРС-31» и «Ахмат» господствуют на фронте: успехи ВС РФ к утру 6 марта

«БАРС-31» и «Ахмат» господствуют на фронте: успехи ВС РФ к утру 6 марта

Бойцы спецназа «Ахмат» и смежных подразделений группировки войск «Север» активно уничтожают резервы ВСУ в Сумах, рассказал РИА Новости заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 6 марта?

«Ахмат» уничтожает резервы ВСУ в Сумах

По словам Алаудинова, ВСУ использовали Сумы для накопления резервов.

«В Сумах было одно время очень большое скопление противника, и этот противник, как мы видели, пытался подготовиться к наступательным действиям на определенном участке. На данный момент мы пытаемся не давать противнику где-то скапливаться и в Сумах в первую очередь. Работа эта ведется очень активно, мы и дальше будем контролировать этот участок», — сказал Алаудинов.

«БАРС-31» поразил свыше украинских 240 целей

Отряд «БАРС-31» за два последних месяца поразил более 240 целей ВСУ на Славянско-Краматорском направлении и в Краматорске, сообщили в Добровольческом корпусе Минобороны РФ, действующем в составе группировки «Юг».

«Только за последние два месяца отряд „БАРС-31“ Добровольческого корпуса на Славянско-Краматорском направлении и в самом Краматорске поразил более 240 целей противника. Операторами БПЛА БАРС 31 были уничтожены пять систем ракетно-артиллерийского вооружения: это самоходная артиллерийская установка „Акация“, две САУ „Гвоздика“, САУ „Богдана“, произведенная под натовские боеприпасы 155 миллиметров, гаубица Д-30, а также три танка противника Т-72, — сказано в заявлении.

ВС России разнесли пункт управления ВСУ в Константиновке

Обнаруженный в густонаселенном районе Константиновки в ДНР пункт управления гексакоптеров ВСУ уничтожен, рассказал РИА Новости оператор FPV самолетного типа 1-го батальона 75-го отдельного полка беспилотных систем Южной группировки российских войск с позывным Сила.

„Это, как всегда, густонаселенный частный сектор, соседствует с пятиэтажками, с девятиэтажками. Они (ВСУ) стараются скрываться именно там. По их нахождению было нанесено поражение тремя ударными „птицами“», — рассказал оператор.

Боец подчеркнул, что все расчеты подразделения применяют ударные средства очень осторожно и только по заданным координатам, чтобы не нанести вреда мирному населению.

ВС РФ поддавливают ВСУ на западном берегу реки Нитриус

Военные ВС РФ создали плацдарм для наступления на участке Яровая — Дробышево и поддавливают Вооруженные силы Украины, дислоцированные на западном берегу реки Нитриус в Донецкой Народной Республике, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Наши военнослужащие на участке Яровая — Дробышево заняли небольшой плацдарм на западном берегу реки Нитриус и планомерно начинают поддавливать украинских бойцов в населенном пункте Пришиб», — сказал он.

Читайте также:

Атака ВСУ на Севастополь ночью 6 марта: сколько раненых, что разрушено

Удар по Димоне: Иран угрожает взорвать атомный реактор Израиля

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 6 марта