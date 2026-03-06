Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 07:03

«У нас есть несколько человек»: Трамп о будущем лидере Ирана

Трамп заявил, что у него есть несколько кандидатов на роль хорошего лидера Ирана

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press
Американский президент Дональд Трамп в телефонном интервью телеканалу NBC News заявил, что у него есть несколько кандидатов на роль «хорошего» лидера Ирана. По словам хозяина Белого дома, он хочет полного смещения иранского руководства. Однако называть кого-либо из кандидатов он не стал.

Мы хотим прийти и все очистить. Мы хотим, чтобы у них был хороший лидер. У нас есть несколько человек, которые, я думаю, хорошо справятся с этой работой, — отметил он.

Ранее Трамп заявил в TruthSocial, что дает жителям Ирана «последний шанс» на свержение правительства. По словам американского лидера, в противном случае США «сравняют с землей ракетную промышленность» государства. Также президент заявил о решимости уничтожить морские силы Ирана.

Также сообщалось, что Вашингтон планирует проводить военную операцию против Ирана на протяжении по меньшей мере 100 дней. В частности, представители Центрального командования ВС США обратились к руководству Министерства войны с просьбой направить в штаб-квартиру командования в Тампе (штат Флорида) больше разведчиков для поддержки противостояния до сентября включительно.

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

