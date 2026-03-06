Зимняя Олимпиада — 2026
06 марта 2026 в 01:32

Трамп совместно со всеми пасторами США помолился за армию

Пасторы со всего США в Белом доме помолились вместе с Трампом за него и армию

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Hu Yousong/XinHua/Global Look Press
В Белом доме состоялась молитва за президента США Дональда Трампа и американскую армию, сообщили в пресс-службе Белого дома. В мероприятии участвовали пасторы со всех штатов и лично американский лидер.

Участники молитвы просили небесной мудрости для главы государства в трудные времена. Они также молились о защите и благодати для президента и военнослужащих.

Ранее Трамп заявил, что Куба для США станет лишь «вопросом времени». По его словам, сначала Вашингтон планирует закончить с Ираном.

До этого политолог-американист Малек Дудаков сообщил, что США намерены добиться смены власти на Кубе, используя стратегию раскола среди элит. По его словам, таким образом Вашингтон намерен заключить с островным государством соглашение, которое будет выгодно для Штатов.

Кроме того, военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с NEWS.ru рассказал, что США уже разрабатывают операцию по вторжению на Кубу по аналогии с вьетнамским конфликтом. Кроме того, по его словам, Вашингтон может попытаться повторить венесуэльский сценарий, чтобы ослабить кубинские политические позиции.

США
молитвы
Дональд Трамп
Белый дом
