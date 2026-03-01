Израиль взломал приложение для отслеживания времени молитв BadeSaba Calendar, чтобы подстрекать иранских военных к мятежу, передает The Wall Street Journal. В частности, в уведомлениях были призывы выступить против режима и сообщения на фарси с текстом «помощь прибыла».

По словам источников, знакомых с ситуацией, Израиль взломал популярное иранское молитвенное приложение, чтобы в субботу утром разослать уведомления на потенциально миллионы телефонов с призывом к военнослужащим страны дезертировать и присоединиться к борьбе за освобождение страны, — сказано в материале.

BadeSaba Calendar призвано помочь мусульманам отслеживать время молитв и пользуется большой популярностью в Иране. Только в магазине приложений Google Play его скачали более 5 млн раз.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя обострение кризиса на Ближнем Востоке, обратила внимание на то, что могло бы быть с Россией, если бы НАТО разместила базу на Азовском море. Планы Североатлантического альянса были разрушены из-за спецоперации России на Украине — в частности, западные страны потеряли доступ к Азову.