01 марта 2026 в 09:17

В Совфеде призвали запасаться ядерным оружием из-за событий в Иране

Сенатор Клишас призвал развивать ядерные силы на фоне атаки США на Иран

Дым после взрыва в Тегеране, Иран, после того, как США и Израиль начали атаку Дым после взрыва в Тегеране, Иран, после того, как США и Израиль начали атаку Фото: Tasnim News Agency/Keystone Press Agency/Global Look Press
Единственным адекватным ответом на агрессивную политику Запада и эскалацию на Ближнем Востоке является ускоренное развитие российских сил ядерного сдерживания, заявил в своем Telegram-канале председатель комитета СФ по госстроительству Андрей Клишас. Сенатор также призвал развивать обычные вооружения.

Похищение главы одного государства, убийство лидера другой страны в результате бомбардировок и ракетных ударов — вот тот самый «мир по правилам», который нам так усиленно пытались навязать американцы с европейцами, — подчеркнул Клишас.

По мнению парламентария, европейские страны, поддержавшие американскую стратегию, сейчас сами напуганы неконтролируемым развитием событий. Клишас резюмировал, что дипломатия в современных реалиях теряет смысл, а оппоненты признают «только силу».

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что совместная атака США и Израиля окончательно разоблачила истинное лицо западного «миротворца», превратив все предшествующие переговоры с Ираном лишь в прикрытие. По словам политика, в этом противостоянии победит тот, у кого хватит терпения дождаться «бесславного конца своего врага».

