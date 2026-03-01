Дым после взрыва в Тегеране, Иран, после того, как США и Израиль начали атаку

В Совфеде призвали запасаться ядерным оружием из-за событий в Иране Сенатор Клишас призвал развивать ядерные силы на фоне атаки США на Иран

Единственным адекватным ответом на агрессивную политику Запада и эскалацию на Ближнем Востоке является ускоренное развитие российских сил ядерного сдерживания, заявил в своем Telegram-канале председатель комитета СФ по госстроительству Андрей Клишас. Сенатор также призвал развивать обычные вооружения.

Похищение главы одного государства, убийство лидера другой страны в результате бомбардировок и ракетных ударов — вот тот самый «мир по правилам», который нам так усиленно пытались навязать американцы с европейцами, — подчеркнул Клишас.

По мнению парламентария, европейские страны, поддержавшие американскую стратегию, сейчас сами напуганы неконтролируемым развитием событий. Клишас резюмировал, что дипломатия в современных реалиях теряет смысл, а оппоненты признают «только силу».

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что совместная атака США и Израиля окончательно разоблачила истинное лицо западного «миротворца», превратив все предшествующие переговоры с Ираном лишь в прикрытие. По словам политика, в этом противостоянии победит тот, у кого хватит терпения дождаться «бесславного конца своего врага».