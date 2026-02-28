«Миротворец показал лицо»: Медведев об атаке США и Израиля на Иран Медведев заявил, что атакой на Иран США и Израиль показали лицо

Миротворец в очередной раз показал лицо, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Так он прокомментировал совместную атаку США и Израиля на Иран. По словам политика, теперь стало ясно, что переговоры с Ираном были для США всего лишь прикрытием.

Все переговоры с Ираном — операция прикрытия. Никто в этом и не сомневался. Никто ни о чем особенно и не хотел договариваться. Вопрос в том, у кого больше терпения, чтобы дождаться бесславного конца своего врага, — заявил Медведев.

Он добавил, что Персидская империя была основана более 2500 лет назад. США же «каких-то 249 лет», констатировал Медведев.

Посмотрим лет через 100…, — указал политик.

Утром в субботу, 28 февраля, Иран подвергся новым атакам. Президент США Дональд Трамп подтвердил начало масштабной военной операции против страны. В своем заявлении он подчеркнул, что действия направлены на защиту граждан США и нейтрализацию угроз на Ближнем Востоке.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в свою очередь обратился к местным жителям с призывом к стойкости в связи с началом операции против Ирана. Он также подчеркнул, что совместные действия Израиля и США направлены на создание условий, при которых народ Ирана сможет самостоятельно определять свою судьбу.