Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 февраля 2026 в 11:57

«Миротворец показал лицо»: Медведев об атаке США и Израиля на Иран

Медведев заявил, что атакой на Иран США и Израиль показали лицо

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Миротворец в очередной раз показал лицо, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Так он прокомментировал совместную атаку США и Израиля на Иран. По словам политика, теперь стало ясно, что переговоры с Ираном были для США всего лишь прикрытием.

Все переговоры с Ираном — операция прикрытия. Никто в этом и не сомневался. Никто ни о чем особенно и не хотел договариваться. Вопрос в том, у кого больше терпения, чтобы дождаться бесславного конца своего врага, — заявил Медведев.

Он добавил, что Персидская империя была основана более 2500 лет назад. США же «каких-то 249 лет», констатировал Медведев.

Посмотрим лет через 100…, — указал политик.

Утром в субботу, 28 февраля, Иран подвергся новым атакам. Президент США Дональд Трамп подтвердил начало масштабной военной операции против страны. В своем заявлении он подчеркнул, что действия направлены на защиту граждан США и нейтрализацию угроз на Ближнем Востоке.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в свою очередь обратился к местным жителям с призывом к стойкости в связи с началом операции против Ирана. Он также подчеркнул, что совместные действия Израиля и США направлены на создание условий, при которых народ Ирана сможет самостоятельно определять свою судьбу.

Дмитрий Медведев
атаки
Иран
Израиль
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава Минздрава США раскрыл число зависимых от опиоидов американцев
ВС РФ освободили населенные пункты в Запорожской и Харьковской областях
Стало известно, как США назвали военную операцию против Ирана
ВСУ остались без «элитного» прикрытия сразу на двух направлениях
«Искандер» сжег HIMARS, кошмаривший Белгород: удары по Украине 28 февраля
Трамп устроил разнос главу ФБР из-за видео с пивом
Названы регионы, которые засыплет снегом в первую неделю марта
Жесткий ответ Ирана на атаки Израиля попал на видео
«Хлеба и революции»: как и почему пала российская монархия
Выяснились подробности похищения девочки из Смоленска
«Миротворец показал лицо»: Медведев об атаке США и Израиля на Иран
Наступление ВС РФ на Харьков 28 февраля: войска расщепило на атомы, Купянск
«Ребенок любви»: коллега рассказала, что заставило Шевчук сильно страдать
Трамп не исключил возможные потери США в военной операции против Ирана
Иранцам «обрубили» интернет
Стало известно, когда прекратится массированный обстрел Ирана
«Простое послание»: Трамп напомнил Ирану о безоговорочной мощи США
США обвинили в подлой переговорной тактике
«Предательство народа»: Нимайер сравнил Мерца с Иудой
Израиль нанес удар по Ирану 28 февраля: что известно, началась новая война?
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.