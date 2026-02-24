Ядерный сигнал Западу, предательство в ВСУ: новости СВО к вечеру 24 февраля

Россия может применить ядерное оружие, иностранные наемники предают ВСУ ради денег и выгоды, ВС России нанесли мощный удар по инфраструктуре противника, в США спрогнозировали дату окончания СВО. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 24 февраля, читайте в материале NEWS.ru.

Россия готовит жесткий ответ на получение Украиной ядерного оружия

Передача Киеву ядерного оружия Лондоном и Парижем может вынудить Москву применить симметричные действия, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он акцентировал внимание на том, что в данном случае речь идет не о нарушении каких-либо договоренностей, а о прямом предоставлении ядерного арсенала стороне, находящейся в состоянии конфликта.

«Скажу очевидную и жесткую вещь. <…> Не может быть и тени сомнения в том, что России при таком развитии событий придется использовать любое, в том числе нестратегическое ядерное оружие, по целям на Украине, представляющим угрозу нашей стране», — подчеркнул он.

Иностранные наемники предают Киев ради помощи Москве и денег

Российские силовые ведомства отмечают увеличение числа обращений со стороны иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на стороне Киева. Как рассказал один из источников, некоторые из них готовы за вознаграждение предоставлять российским силам координаты украинских позиций.

«Некоторые наемники ищут все способы заработать и предлагают за криптовалюту сдать позиции ВСУ или даже свои собственные, когда покинут пункт временной дислокации, — подобные прецеденты есть», — рассказал источник.

Помимо желания получить деньги, иностранцы все чаще просят содействия в возвращении на родину, а также юридической помощи и связи с консульствами, отметил источник. По его словам, десятки таких обращений уже зафиксированы.

Российские военные оставили ВСУ без электроэнергии

Российские войска нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, задействованным в интересах ВСУ, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, за минувшие сутки поражению также подверглись склады с беспилотными летательными аппаратами и несколько пунктов временной дислокации украинских подразделений. В этих пунктах помимо украинских военнослужащих находились иностранные наемники.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной, энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Российский военный прикрыл сослуживца и спас его

Российский военнослужащий с позывным Дэн спас раненого товарища, прикрыв его собой во время вражеского обстрела. Героический случай произошел в августе 2025 года.

Группа российских бойцов попала под обстрел со стороны ВСУ, двое получили ранения. Одного военнослужащего удалось эвакуировать сразу, однако второй оказался под повторным ударом противника. Дэн, не раздумывая, бросился к нему, прикрыл своим телом и вытащил в укрытие.

В США спрогнозировали новую дату окончания СВО

США планируют завершить переговоры по урегулированию на Украине к 4 июля, передает Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников и представителей НАТО. По их словам, Вашингтон хочет уложиться до празднования 250-летия американской независимости, в котором примет участие президент страны Дональд Трамп.

«США настаивают на заключении сделки до того, как [президент Дональд] Трамп примет участие в праздновании 250-летия независимости США 4 июля», — отметили источники.

