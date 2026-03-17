Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 марта 2026 в 14:01

Восьмиэтажный Иисус Христос появился на границе Ливана и Сирии

Статую Иисуса Христа установили на границе Ливана и Сирии как послание мира

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В ливанской деревне Аль-Каа, расположенной на границе с Сирией, появилась 26-метровая статуя Иисуса Христа, сообщил РИА Новости автор и исполнитель проекта Фади Эльяс Авад. Монумент высотой примерно в восемь этажей, который состоит из 10-метрового основания и 16-метровой скульптуры, призван стать посланием мира и символом того, что христиане остаются на своей земле.

Идея установить статую существовала давно, однако в нынешних условиях она стала более символичной и значимой. Статуя Христа — это наше послание мира и знак того, что христиане остаются на своей земле, — пояснил Авад.

Деревня Аль-Каа, где установлена статуя, находится в северной части долины Бекаа у самой границы с Сирией. Это одно из старейших христианских поселений региона: местные общины маронитов и греко-католиков живут здесь многие столетия. Вокруг деревни сохранилось несколько древних церквей и монастырей.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп планирует установить на территории Белого дома статую Христофора Колумба, открывшего Америку. Ожидается, что скульптуру возведут в южной части комплекса, но планы еще могут измениться.

статуи
монументы
Иисус Христос
Ливан
Сирия
Самое популярное
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.