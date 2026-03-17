Восьмиэтажный Иисус Христос появился на границе Ливана и Сирии Статую Иисуса Христа установили на границе Ливана и Сирии как послание мира

В ливанской деревне Аль-Каа, расположенной на границе с Сирией, появилась 26-метровая статуя Иисуса Христа, сообщил РИА Новости автор и исполнитель проекта Фади Эльяс Авад. Монумент высотой примерно в восемь этажей, который состоит из 10-метрового основания и 16-метровой скульптуры, призван стать посланием мира и символом того, что христиане остаются на своей земле.

Идея установить статую существовала давно, однако в нынешних условиях она стала более символичной и значимой. Статуя Христа — это наше послание мира и знак того, что христиане остаются на своей земле, — пояснил Авад.

Деревня Аль-Каа, где установлена статуя, находится в северной части долины Бекаа у самой границы с Сирией. Это одно из старейших христианских поселений региона: местные общины маронитов и греко-католиков живут здесь многие столетия. Вокруг деревни сохранилось несколько древних церквей и монастырей.

