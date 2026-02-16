В центре Парижа появились свастика и призывы к убийству

Неизвестные нанесли свастику и призывы к убийствам на монумент Республики в центре Парижа, передает Figaro. Власти французской столицы намерены подать жалобу на действия злоумышленников.

Среди требований вандалов — смертная казнь экс-министра культуры Жака Ланга и убийство семьи Ротшильдов. Очистка монумента от оскорбительных граффити запланирована на 16 февраля.

Ранее жительницу Нижнего Новгорода оштрафовали на 1 тыс. рублей за фото десятилетней давности. В Индии она сфотографировала ворота со свастикой и выложила фото в Сеть.

До этого в пресс-службе главного управления МВД России по Санкт-Петербургу сообщили о случае нанесения подростком свастики на фасад строения в историческом центре города. По данному факту возбуждено административное производство за пропаганду и публичную демонстрацию запрещенной символики.

Кроме того, сотрудница Святошинского суда Киева Анастасия Мирзак опубликовала в соцсетях фото с нацистским флагом со свастикой, что привело к возбуждению уголовного дела. Несмотря на возможный срок до пяти лет тюрьмы, она разместила еще одно изображение схожего характера.