В российском городе памятник отправили за решетку

В Екатеринбурге памятник братьям Люмьерам, установленный в честь основоположников кинематографа, был защищен властями от вандалов решеткой, передает Telegram-канал Ural Mash. Это решение принято после того, как монумент подвергся акту вандализма — его внепланово покрасили, и на его очистку ушло три дня.

По информации канала, «художницей» оказалась 54-летняя женщина по имени Марина. Ее задержали. Причины, побудившие ее к такому поступку, пока не выяснены.

Ранее вандалы осквернили мемориал «Вечный огонь» в память о воинах-артемовцах, погибших в годы Великой Отечественной войны. 4 февраля на памятнике был найден рисунок с оскорбительным содержанием. Правоохранительные органы получили уведомление о случившемся. Прокуратура начала проверку и поручила провести первичное расследование.

До этого в Екатеринбурге в День снятия блокады Ленинграда, произошло осквернение мемориала «Вечный огонь». Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, улегся на элементы памятника, бросил металлическую деталь для обжига в очаг и начал употреблять алкоголь прямо на территории мемориала. В связи с этим инцидентом суд принял решение арестовать его до 28 марта 2026 года.