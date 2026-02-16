Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 февраля 2026 в 16:52

В российском городе памятник отправили за решетку

Власти Екатеринбурга защитили памятник Люмьерам от вандалов решеткой

Памятник братьям Люмьер у киноконцертного театра «Космос» в Екатеринбурге Памятник братьям Люмьер у киноконцертного театра «Космос» в Екатеринбурге Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

В Екатеринбурге памятник братьям Люмьерам, установленный в честь основоположников кинематографа, был защищен властями от вандалов решеткой, передает Telegram-канал Ural Mash. Это решение принято после того, как монумент подвергся акту вандализма — его внепланово покрасили, и на его очистку ушло три дня.

По информации канала, «художницей» оказалась 54-летняя женщина по имени Марина. Ее задержали. Причины, побудившие ее к такому поступку, пока не выяснены.

Ранее вандалы осквернили мемориал «Вечный огонь» в память о воинах-артемовцах, погибших в годы Великой Отечественной войны. 4 февраля на памятнике был найден рисунок с оскорбительным содержанием. Правоохранительные органы получили уведомление о случившемся. Прокуратура начала проверку и поручила провести первичное расследование.

До этого в Екатеринбурге в День снятия блокады Ленинграда, произошло осквернение мемориала «Вечный огонь». Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, улегся на элементы памятника, бросил металлическую деталь для обжига в очаг и начал употреблять алкоголь прямо на территории мемориала. В связи с этим инцидентом суд принял решение арестовать его до 28 марта 2026 года.

Екатеринбург
памятники
решетки
вандалы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Развоевались»: в СФ высмеяли готовность Эстонии к боевым действиям в РФ
Лукашенко отреагировал на слухи об отказе от участия в Совете мира
Тела двух детей нашли на месте сгоревшего дома
В МИД ответили желающим «запереть российский флот»
В МИД оценили перспективы российско-американского диалога
Рябков ответил, когда российская делегация вылетит на переговоры в Женеву
Эстония пригрозила России в случае конфликта
«Обглоданная Олимпиада»: известный хоккеист раскритиковал ОИ в Италии
Разгром «Скалы» и туманный штурм Покровки: новости СВО на вечер 16 февраля
Гигантская пробка парализовала М-4 «Дон»
«Вот их план!»: во Франции раскритиковали план по совместной обороне ЕС
Заминированный автомобиль взорвался у здания украинских спецслужб
Россиянам назвали альтернативное направление для отдыха вместо Кубы
«Давно такого не видел»: Плющев оценил уровень хоккея на Олимпиаде-2026
Военный эксперт оценил ядерные амбиции Польши
В российском городе памятник отправили за решетку
В одной стране ЕС столкнулись с нехваткой дров из-за холодной зимы
Крах Европы, унижение Зеленского — что случилось на конференции в Мюнхене
В Госдуме придумали, как защитить природные заказники
Путин наделил Собянина новыми полномочиями
Дальше
Самое популярное
Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.