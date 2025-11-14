Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 16:30

Забытый лайфхак для дачников: как очистить решетку гриля за 5 минут без лишних затрат

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

После вкусного шашлыка так не хочется часами оттирать закопченную решетку от старого нагара. Многие откладывают эту работу, но есть способ, который превращает утомительную чистку в быстрое и легкое дело. Справиться с этой задачей помогут два простых продукта, которые точно есть на каждой кухне, и вам не понадобится никакая агрессивная химия.

Все, что вам нужно, — это обычная крупная соль и кусок алюминиевой фольги. Соль действует как природный абразив, который отлично справляется с пригоревшим жиром, а свернутая в плотный комок фольга заменяет самую жесткую щетку, при этом не царапая металл. Просто насыпьте соль на еще теплую решетку и хорошенько потрите ее фольгой, особенно уделяя внимание участкам со стойким нагаром.

Для большего эффекта можно слегка сбрызнуть поверхность лимонным соком, чья кислота поможет расщепить самые сложные загрязнения. Останется лишь сполоснуть решетку горячей водой и насухо вытереть, чтобы она засияла чистотой и была готова к вашему следующему пикнику.

Ранее сообщалось, что многие хозяйки сталкиваются с проблемой поддержания чистоты унитаза. Традиционные средства обычно дают лишь временный эффект, однако существует необычный, но эффективный метод.

Проверено редакцией
Читайте также
Подсели всей семьей на минтай по этому рецепту: сочная рыбка по-французски
Общество
Подсели всей семьей на минтай по этому рецепту: сочная рыбка по-французски
Чистый ковер без хлопот: как легко убрать пятна и освежить ворс подручными средствами
Общество
Чистый ковер без хлопот: как легко убрать пятна и освежить ворс подручными средствами
Согревающий лохикейтто — идеальный ужин для осеннего вечера: вот секрет нежности финского супа
Общество
Согревающий лохикейтто — идеальный ужин для осеннего вечера: вот секрет нежности финского супа
Больше не надо стоять у мойки часами: вот как легко и быстро очистить решетку от нагара
Общество
Больше не надо стоять у мойки часами: вот как легко и быстро очистить решетку от нагара
С этим рецептом куриная грудка станет невероятно мягкой: готовим шашлык в духовке
Общество
С этим рецептом куриная грудка станет невероятно мягкой: готовим шашлык в духовке
решетки
шашлыки
посуда
советы
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Медведь устроил двухдневную «слежку» за рабочими
Нарколог дал советы, как избавиться от никотиновой зависимости
Жорин раскрыл важный нюанс в споре Аршавина и Барановской за алименты
Куда сходить в Москве 15-16 ноября: подарки, Средневековье и Безруков
Мерц пообещал подготовить новые санкции против России в ближайшие недели
В Самарской области иноагента приговорили к колонии
В России запретили деятельность Фонда равных прав
Детки счастливы, а значит мама спокойна: домашнее желе без всяких примесей
В Сочи Бабе Яге предлагают зарплату на уровне айтишника
Экс-глава Кировской области остался недоволен компенсацией за преследование
«Попрощайтесь с городом»: в Раде ожидают скорой потери населенного пункта
Кокосовый крем-чиз: десерты будут вкуснее, чем рафаэлло!
Журналистку-лесбиянку признали иноагентом
Как рассчитать расход бензина на 100 км? Учимся экономить на каждой поездке
«Приведет к краху»: в Китае начали отсчет до отстранения Зеленского
Фитнес-эксперт объяснил, какие нагрузки полезны пожилым людям
В Китае запустили массовую поставку гуманоидных роботов для заводов
«Двое из ларца»: Захарова напомнила Кличко о годных к службе в армии детях
В Челябинске следователя полиции арестовали по делу о вымогательстве
«Могут остаться без квартиры»: риелтор об идее покупки жилья частями
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.