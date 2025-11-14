Забытый лайфхак для дачников: как очистить решетку гриля за 5 минут без лишних затрат

После вкусного шашлыка так не хочется часами оттирать закопченную решетку от старого нагара. Многие откладывают эту работу, но есть способ, который превращает утомительную чистку в быстрое и легкое дело. Справиться с этой задачей помогут два простых продукта, которые точно есть на каждой кухне, и вам не понадобится никакая агрессивная химия.

Все, что вам нужно, — это обычная крупная соль и кусок алюминиевой фольги. Соль действует как природный абразив, который отлично справляется с пригоревшим жиром, а свернутая в плотный комок фольга заменяет самую жесткую щетку, при этом не царапая металл. Просто насыпьте соль на еще теплую решетку и хорошенько потрите ее фольгой, особенно уделяя внимание участкам со стойким нагаром.

Для большего эффекта можно слегка сбрызнуть поверхность лимонным соком, чья кислота поможет расщепить самые сложные загрязнения. Останется лишь сполоснуть решетку горячей водой и насухо вытереть, чтобы она засияла чистотой и была готова к вашему следующему пикнику.

