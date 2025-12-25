Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 13:11

Адвокат ответил, получится ли у Долиной взыскать с Лурье плату за ЖКУ

Адвокат Багатурия: у Долиной нет шансов взыскать с Лурье плату за ЖКУ

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Певица Лариса Долина не сможет взыскать с купившей у нее квартиру Полины Лурье плату за коммунальные услуги, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, в итоге исполнительница рискует столкнуться лишь с дополнительными финансовыми затратами.

Если эти заявления [о желании взыскать с Лурье плату за ЖКУ] достоверны, то так Лариса Долина и ее представители только повышают уровень ненависти к певице, потому что с точки зрения закона никаких оснований для взыскания этой задолженности с Полины Лурье нет. Если подобное исковое требование будет заявлено к покупательнице, она в обратном порядке может предъявить к Долиной иск о взыскании упущенной выгоды за период проживания в течение полутора лет. Как будто бы Долина должна была оплачивать ей аренду этой квартиры. Поэтому артистка ничего не получит, а скорее даже сама заплатит, — высказался Багатурия.

Ранее сообщалось, что Долина намерена взыскать с Лурье долг за коммунальные услуги. Народная артистка России хочет отсудить платежи за последние полтора года.

шоу-бизнес
ЖКУ
Лариса Долина
суды
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Десятки артистов снялись в шоу «VK ПОД ШУБОЙ»
«Знаковое выступление»: политолог о словах сына Байдена про Украину
В Госдуме оценили идею об исключении детей из школ за нападения на учителей
Китай пригрозил США ответными мерами за повышение пошлин
В Петербурге грядут перебои с интернетом в Новый год
Песков раскрыл, с кем Путин проведет международный телефонный разговор
«Чебурашка 2» — прорыв или провал: что известно, побьет ли рекорд в прокате
В Кремле усомнились в адекватности Зеленского после его заявлений
В Кремле раскрыли подробности встречи Путина с бизнесменами
«Некультурно и озлобленно»: Песков о рождественском обращении Зеленского
Дагестанский боец ММА четыре часа калечил связанную подругу
Путин поздравил Трампа с Рождеством
Шохин раскрыл позицию Путина по спору между банками и маркетплейсами
«Не от хорошей жизни»: политолог ответил, почему сын Байдена критикует Киев
Онищенко раскрыл, отменят ли массовые мероприятия на Новый год из-за гриппа
Сомнолог ответила, кому полезно спать в обеденный перерыв
Китай призвал бороться с возрождением в Японии опасной идеологии
Переспавшая с тысячей мужчин порномодель публично оскорбила флаг Индонезии
«Нужно больше»: Трамп рассказал, какие кадры необходимо привлечь в США
В России добыли два алмаза, похожих на елочные игрушки
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом
Семья и жизнь

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.