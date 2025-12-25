Адвокат ответил, получится ли у Долиной взыскать с Лурье плату за ЖКУ Адвокат Багатурия: у Долиной нет шансов взыскать с Лурье плату за ЖКУ

Певица Лариса Долина не сможет взыскать с купившей у нее квартиру Полины Лурье плату за коммунальные услуги, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, в итоге исполнительница рискует столкнуться лишь с дополнительными финансовыми затратами.

Если эти заявления [о желании взыскать с Лурье плату за ЖКУ] достоверны, то так Лариса Долина и ее представители только повышают уровень ненависти к певице, потому что с точки зрения закона никаких оснований для взыскания этой задолженности с Полины Лурье нет. Если подобное исковое требование будет заявлено к покупательнице, она в обратном порядке может предъявить к Долиной иск о взыскании упущенной выгоды за период проживания в течение полутора лет. Как будто бы Долина должна была оплачивать ей аренду этой квартиры. Поэтому артистка ничего не получит, а скорее даже сама заплатит, — высказался Багатурия.

Ранее сообщалось, что Долина намерена взыскать с Лурье долг за коммунальные услуги. Народная артистка России хочет отсудить платежи за последние полтора года.