Голливудская звезда спровоцировала слухи о пластике

Голливудская звезда Гвинет Пэлтроу могла сделать подтяжку лица — на это указывает так называемая деформация ушей на снимках 2021 года, которая является характерным признаком натяжения рубца после подобных операций, заявил пластический хирург Шон Макналли в беседе с Daily Mail. Внешний вид знаменитости активно обсуждался в Сети после церемонии «Оскар‑2026».

Специалист также предположил, что актриса делала блефаропластику и инъекции ботокса. Он отметил, что мимика в области лба и нижней части лица сохранена, однако средняя зона и зона вокруг глаз менее подвижны.

Примечательно, что сама Пэлтроу в 2023 году не скрывала использования ботокса и признавалась, что не совсем довольна результатом. При этом ранее актриса неоднократно подчеркивала право каждой женщины самостоятельно выбирать стратегию старения, будь то активные косметологические процедуры или естественное принятие возрастных изменений.

Ранее Пэлтроу посетила закрытое мероприятие в отеле Four Seasons, организованное в преддверии кинопремии BAFTA, и вызвала недоумение у фанатов сочетанием мятых брюк с пиджаком. Образ завершали туфли на каблуках, распущенные волосы и акцентный макияж с темными тенями.