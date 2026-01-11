Атака США на Венесуэлу
11 января 2026 в 12:38

Гвинет Пэлтроу раскритиковали за «жеваные» штаны

Актриса Гвинет Пэлтроу удивила поклонников выходом в свет в мятых брюках

Фото: imageSPACE/Keystone Press Agency/Global Look Press
Американская актриса Гвинет Пэлтроу посетила закрытое мероприятие в отеле Four Seasons, организованное в преддверии кинопремии BAFTA и вызвала недоумение у фанатов сочетанием мятых брюк с пиджаком, сообщает Daily Mail. Образ завершали туфли на каблуках, распущенные волосы и акцентный макияж с темными тенями.

Интернет-пользователи не оценили дизайнерский замысел и обрушились на голливудскую звезду с критикой. Читатели назвали наряд нелепым, а внешний вид артистки — неопрятным. В комментариях Пэлтроу в шутку предложили помощь с глажкой, отметив, что на таком статусном вечере подобные детали недопустимы.

Гвинет Пэлтроу — просто катастрофа. Эти штаны! Фу!», «О чем думала Гвинет, когда надевала этот наряд? Ты выглядишь совершенно нелепо», «Бедная Гвинет, дайте ей утюг!», — цитирует издание реакцию аудитории.

