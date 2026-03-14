БПЛА уничтожены в Ростовской области

Беспилотные летательные аппараты уничтожили в Чертковском и Шолоховском районах Ростовской области, заявил глава региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. По словам губернатора, обошлось без жертв. Он отметил, что последствия атаки уточняются.

Минувшим вечером и ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в двух районах — Чертковском и Шолоховском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться. Беспилотная опасность сохраняется. Будьте осторожны! — написал он.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области три округа подверглись атакам беспилотных летательных аппаратов ВСУ, в результате чего трое мирных жителей получили ранения. Так, в селе Ржевка Шебекинского округа дрон ударил по авто, в результате чего пострадал мужчина.

Также выяснилось, что в Грайворонском округе БПЛА атаковал женщину, она получила минно-взрывную травму, баротравму и осколочные ранения. Ее перевезут в больницу Белгорода. В Шебекинском округе мужчину с серьезными ранениями доставили в местную ЦРБ. Жителю Белгородского округа госпитализация не потребовалась, лечение будет амбулаторным.