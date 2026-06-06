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06 июня 2026 в 13:37

Названы последствия атаки БПЛА по российскому региону

Площадь пожара на Кубани после атаки БПЛА составляет около 5 тыс. кв. метров

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
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Площадь возгорания на территории нефтебазы в Усть-Лабинском районе Краснодарского края, произошедшего в результате атаки БПЛА, составляет порядка 5 тыс. кв. метров, сообщается в Telegram-канале ЕДДС района. Жертв и пострадавших не зафиксировано.

В результате атаки БПЛА на территории ОАО «Полтавская нефтебаза» в городе Усть-Лабинске произошло возгорание. Площадь пожара составляет около 5 тыс. кв. м. В результате атаки БПЛА жертв и пострадавших не зафиксировано. Проведен подворовой обход, все жители находятся в безопасности, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что шесть человек, пострадавших в результате атаки ВСУ на суда в Таганрогском заливе, находятся в больницах Краснодарского края. Все госпитализированные имели повреждения средней степени тяжести.

До этого военблогер Борис Рожин опубликовал сообщение о нападении Вооруженных сил Украины на пассажирский поезд, находившийся на железнодорожной станции Джанкой в Крыму. Рожин уточнил, что среди пострадавших оказались дети. В Минобороны РФ эту информацию пока не комментировали.

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Названы последствия атаки БПЛА по российскому региону
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