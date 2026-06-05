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05 июня 2026 в 14:52

В оперштабе рассказали о пострадавших при атаке ВСУ в Таганрогском заливе

Шесть человек госпитализированы после атаки на суда в Таганрогском заливе

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
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Шесть человек, пострадавших в результате атаки ВСУ на суда в Таганрогском заливе, находятся в больницах Краснодарского края, сообщается в Telegram-канале оперштаба региона. Все госпитализированные имеют повреждения средней степени тяжести.

В медучреждениях Краснодарского края находятся шесть человек, пострадавших после атаки на суда в Таганрогском заливе. <...> Все поступившие в больницу — в средней степени тяжести. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о гибели пяти азербайджанцев в ночь на пятницу, 5 июня в Азовском море при атаке БПЛА на два грузовых судна «Циркон» и «Натра». По данным источника, беспилотники атаковали судна, которые следовали из Турции в Ростов-на-Дону. Там была запланирована погрузка зерна.

По словам пресс-секретаря Министерства иностранных дел Азербайджана Айхана Гаджизаде, раненные при атаке БПЛА на два грузовых судна «Натра» и «Циркон» в Азовском море моряки доставлены в больницу города Ейск (город в Краснодарском крае). В составе экипажей были в общей сложности 25 граждан республики.

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