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05 июня 2026 в 16:41

Мать шестерых детей едва не погибла на руках у врачей при родах

Врачи провели сложную операцию при родах и спасли многодетную мать в Ростове

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Россиянка потеряла семь литров крови и едва не погибла во время седьмых родов, сообщила пресс-служба Перинатального центра Ростовской области. Операция, которая длилась пять часов, завершилась удачно: врачи смогли спасти как ее, так и новорожденного.

Почти четыре литра крови удалось собрать с помощью специального аппарата и вернуть обратно в кровоток пациентки. Это стало решающим фактором для спасения ее жизни. Через четыре дня после вмешательства женщину перевели в послеродовую палату. На данный момент она восстанавливается, а малыш чувствует себя хорошо и набирает силы.

Ранее главный внештатный специалист по профилактической медицине Минздрава РФ Лейла Намазова-Баранова заявила, что редкие заболевания у новорожденных выявляют в трех из 100 случаев. Она отметила, что самое важное после постановки диагноза — убедить родителей начать лечение как можно раньше.

До этого врач Юлия Коталевская рассказала, что наследственные заболевания можно выявить еще до появления первых симптомов. По ее словам, соответствующие обследования часто проходят перед планированием беременности.

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