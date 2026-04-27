Врач раскрыла интересный факт о заболеваниях по наследственности

Врач Коталевская: наследственные болезни можно выявить еще до первых симптомов

Наследственные заболевания можно выявить еще до появления первых симптомов, заявила «Радио 1» врач Юлия Коталевская. По ее словам, соответствующие обследования часто проходят перед планированием беременности.

Если в семье нет наследственной патологии, любой человек может обследоваться на носительство. Чаще всего это делают при планировании деторождения. Первый шаг — консультация генетика и анализ родословной. А дальше уже решаем: обследоваться до беременности или уже во время нее, — отметила Коталевская.

Она уточнила, что раньше новорожденных проверяли на наличие пяти наследственных болезней, а сейчас — на целых 38 заболеваний. Если по результатам обследования ребенок здоров, родителям не звонят. А в случаях когда малыш попадает в группу риска, ему назначают дополнительные процедуры и при подтверждении диагноза направляют к профильным специалистам.

Ранее врач Митхат Гасанов заявил, что наследственность определяет риск хронической обструктивной болезни легких на целых 60%, в то время как курение — на 25%. Он напомнил, что ХОБЛ считается одной из главных причин заболеваемости и смертности в мире.

