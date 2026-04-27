Врач раскрыла интересный факт о заболеваниях по наследственности

Наследственные заболевания можно выявить еще до появления первых симптомов, заявила «Радио 1» врач Юлия Коталевская. По ее словам, соответствующие обследования часто проходят перед планированием беременности.
Если в семье нет наследственной патологии, любой человек может обследоваться на носительство. Чаще всего это делают при планировании деторождения. Первый шаг — консультация генетика и анализ родословной. А дальше уже решаем: обследоваться до беременности или уже во время нее, — отметила Коталевская.
Она уточнила, что раньше новорожденных проверяли на наличие пяти наследственных болезней, а сейчас — на целых 38 заболеваний. Если по результатам обследования ребенок здоров, родителям не звонят. А в случаях когда малыш попадает в группу риска, ему назначают дополнительные процедуры и при подтверждении диагноза направляют к профильным специалистам.
Ранее врач Митхат Гасанов заявил, что наследственность определяет риск хронической обструктивной болезни легких на целых 60%, в то время как курение — на 25%. Он напомнил, что ХОБЛ считается одной из главных причин заболеваемости и смертности в мире.