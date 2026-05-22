Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 мая 2026 в 07:31

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 22 мая: инфографика

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев /РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

В ночь на 22 мая Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в канале Минобороны РФ в мессенджере МАКС. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 217 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 217 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона и Санкт-Петербурга, — сообщило ведомство.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Регионы
атаки БПЛА
ПВО
атаки ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Синоптик Тишковец: пик холода в Москве наступит ночью 28 мая
Командование ВСУ погнало охранников АЭС на фронт в Сумской области
Врач назвала опасную утреннюю привычку, которая есть почти у всех
Новая группа «невест ИГ» отправилась из Сирии в Австралию
Озвучено, что может сделать один звонок Трампа по Тайваню
Венедиктов раскрыл, во что превратился Международный уголовный суд
Признание Сырского, вербовка «черных вдов» ВСУ: новости СВО к утру 22 мая
Российские баскетболисты попали в смертельное ДТП на автобусе
Стало известно, как конфликт на Украине стал угрожать Латинской Америке
«Взлетит на воздух все»: названо тайное прозвище Каллас в Европарламенте
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 22 мая: инфографика
Жители канадской провинции проголосуют за отделение от страны
Прорвали оборону и захватили укреппозиции ВСУ: успехи ВС РФ к утру 22 мая
Мужчину госпитализировали с ранением лица, рук и ног после атаки дрона ВСУ
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 217 БПЛА
На Западе заметили странную деталь в поведении Зеленского
Названа неочевидная причина плохого сна и подавленного состояния
Несколько сотен колумбийских наемников исчезли после вступления в ВСУ
Трихолог рассказала, какие шампуни не навредят коже головы
Депутатство, преследования фанатов, отношение к СВО: как живет Семенович
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.