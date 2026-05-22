Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 мая 2026 в 07:28

Мужчину госпитализировали с ранением лица, рук и ног после атаки дрона ВСУ

Мирный житель пострадал от ночного удара беспилотника ВСУ в Белгородской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал минувшей ночью автомобиль в Белгородской области, сообщили в региональном оперативном штабе. По данным органа, в результате удара серьезно пострадал мирный житель. С тяжелыми ранениями мужчину срочно госпитализировали.

В районе села Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа ночью дрон ВСУ атаковал автомобиль. Мужчину с проникающим ранением грудной клетки, множественными осколочными ранениями лица, рук и ног бригада скорой транспортировала в областную клиническую больницу, — говорится в сообщении.

Состояние мужчины медики оценили как тяжелое. Сейчас ему оказывают всю необходимую помощь. Его автомобиль также получил серьезные повреждения.

Ранее сообщалось, что при массированной атаке украинских беспилотников на Макеевку один человек погиб и еще восемь получили ранения. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, инцидент был зафиксирован в Красногвардейском районе.

До этого стало известно, что три сотрудника РЖД погибли в результате атаки БПЛА ВСУ на станцию Унеча в Брянской области. Отмечается, что был поврежден маневровый тепловоз.

Регионы
Белгородская область
атаки ВСУ
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Синоптик Тишковец: пик холода в Москве наступит ночью 28 мая
Командование ВСУ погнало охранников АЭС на фронт в Сумской области
Врач назвала опасную утреннюю привычку, которая есть почти у всех
Новая группа «невест ИГ» отправилась из Сирии в Австралию
Озвучено, что может сделать один звонок Трампа по Тайваню
Венедиктов раскрыл, во что превратился Международный уголовный суд
Признание Сырского, вербовка «черных вдов» ВСУ: новости СВО к утру 22 мая
Российские баскетболисты попали в смертельное ДТП на автобусе
Стало известно, как конфликт на Украине стал угрожать Латинской Америке
«Взлетит на воздух все»: названо тайное прозвище Каллас в Европарламенте
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 22 мая: инфографика
Жители канадской провинции проголосуют за отделение от страны
Прорвали оборону и захватили укреппозиции ВСУ: успехи ВС РФ к утру 22 мая
Мужчину госпитализировали с ранением лица, рук и ног после атаки дрона ВСУ
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 217 БПЛА
На Западе заметили странную деталь в поведении Зеленского
Названа неочевидная причина плохого сна и подавленного состояния
Несколько сотен колумбийских наемников исчезли после вступления в ВСУ
Трихолог рассказала, какие шампуни не навредят коже головы
Депутатство, преследования фанатов, отношение к СВО: как живет Семенович
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.