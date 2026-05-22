Мужчину госпитализировали с ранением лица, рук и ног после атаки дрона ВСУ Мирный житель пострадал от ночного удара беспилотника ВСУ в Белгородской области

Беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал минувшей ночью автомобиль в Белгородской области, сообщили в региональном оперативном штабе. По данным органа, в результате удара серьезно пострадал мирный житель. С тяжелыми ранениями мужчину срочно госпитализировали.

В районе села Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа ночью дрон ВСУ атаковал автомобиль. Мужчину с проникающим ранением грудной клетки, множественными осколочными ранениями лица, рук и ног бригада скорой транспортировала в областную клиническую больницу, — говорится в сообщении.

Состояние мужчины медики оценили как тяжелое. Сейчас ему оказывают всю необходимую помощь. Его автомобиль также получил серьезные повреждения.

Ранее сообщалось, что при массированной атаке украинских беспилотников на Макеевку один человек погиб и еще восемь получили ранения. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, инцидент был зафиксирован в Красногвардейском районе.

До этого стало известно, что три сотрудника РЖД погибли в результате атаки БПЛА ВСУ на станцию Унеча в Брянской области. Отмечается, что был поврежден маневровый тепловоз.