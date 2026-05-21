Три человека погибли в результате атаки БПЛА ВСУ на тепловоз Атака БПЛА ВСУ унесла жизни трех работников РЖД в Брянской области

Три сотрудника РЖД погибли в результате атаки БПЛА ВСУ на станцию Унеча в Брянской области, сообщает пресс-служба компании в Telegram-канале. Отмечается, что был поврежден маневровый тепловоз.

Сегодня, 21 мая, в 11:30 в результате атаки БПЛА на станции Унеча Брянской области был поврежден маневровый тепловоз. Погибли наши товарищи: машинист Евгений Кожанов 1976 г. р., помощник машиниста Вячеслав Харитончик (отец) 1978 г. р., осмотрщик-ремонтник вагонов Даниил Харитончик (сын) 2007 г. р., — говорится в информации.

В РЖД сообщили, что Кожанов воспитывал пятерых детей, у Харитончика осталась несовершеннолетняя дочь. Компания выразила соболезнования семьям погибших и пообещала оказать им необходимую помощь.

Ранее врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что в селе Солова Стародубского муниципального округа из-за атаки украинского дрона-камикадзе пострадали двое мирных граждан. Беспилотник нацелился на легковую машину, в итоге ранения получили два человека.