Звезда Comedy Woman Елена Борщева раскрыла главную причину ссор в проекте

Елена Борщева: участницы Comedy Woman завидовали друг другу из-за костюмов

Звезда некогда популярного шоу Comedy Woman Елена Борщева в интервью NEWS.ru рассказала, что участницы проекта могли поссориться из-за сценических костюмов. Сама Елена, по ее словам, старалась держаться в стороне от конфликтов и не считала коллег по Comedy своими друзьями.

Я изначально воспринимала Comedy Woman как работу. Тем более моя дочка Марта была еще маленькой. Я приезжала порепетировать на два-три часа, затем спешила домой. [На съемочной площадке] происходили конфликты из-за костюмов: у кого-то лучше, красивее, дороже, — сообщила Борщева.

Она также рассказала, что после ухода из шоу в 2012 году стала больше общаться с Натальей Медведевой, Надеждой Ангарской и Марией Кравченко. По словам артистки, с ними она до сих пор поддерживает хорошие отношения и в целом с благодарностью относится ко времени, проведенному в коллективе Comedy Woman. Для Елены проект стал первым профессиональным опытом после ухода из КВН.

В КВН не было столь напряженного графика, как в Comedy Woman. Считаю, что проект многое мне дал. И я тоже многое ему дала — потому что была мегапопулярной кавээнщицей на тот момент, — заключила она.

Ранее стало известно, что звезда Comedy Woman Надежда Ангарская стала жертвой мошеннической схемы и задолжала банкам 4 млн рублей. Чтобы покрыть обязательства, она взяла шесть кредитов и продала квартиру в Москве.

Коллега Ангарской Надежда Сысоева в свою очередь призналась, что интуитивное питание и косметические процедуры помогают ей оставаться в хорошей физической форме. Также артистка Comedy Woman для поддержания стройности играет в баскетбол и катается на велосипеде.

