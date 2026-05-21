21 мая 2026 в 17:56

Си Цзиньпин поговорил с Путиным о Трампе

Песков: Си Цзиньпин поделился с Путиным информацией о визите Трампа

Председатель КНР Си Цзиньпин Председатель КНР Си Цзиньпин Фото: kremlin.ru
Председатель КНР Си Цзиньпин поделился с президентом России Владимиром Путиным информацией о визите лидера США Дональда Трампа в Китай, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые передает РИА Новости, состоялся подробный разговор двух лидеров. Трамп 13-15 мая посетил Китай с государственным визитом.

Ну разумеется, был очень-очень такой подробный разговор, и в том числе, и об этом, — сказал Песков.

Ранее помощник президента по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков заявил, что визиты в Пекин Трампа и Путина никак не связаны. По его словам поездка российского лидера была согласована заранее.

Также военный эксперт и бывший американский разведчик Скотт Риттер выразил мнение, что Китай искренне рад приезду Путина, в отличие от визита Трампа. Аналитик отметил, что завершение визита главы Белого дома вызвало у принимающей стороны чувство глубокого удовлетворения. По его словам, только после отбытия американской делегации Пекин получил возможность вернуться к конструктивному обсуждению вопросов глобальной повестки.

Власть
Дмитрий Песков
Дональд Трамп
Владимир Путин
