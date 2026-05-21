«Верю в реинкарнацию»: Zivert ответила на вопрос о будущем в опере

Певица Zivert (настоящее имя — Юлия Зиверт) призналась в беседе с NEWS.ru, что хотела бы попробовать себя в опере. На XV музыкальной премии телеканала РУ.ТВ она добавила, что верит в реинкарнацию: в одной из прошлых жизней была итальянкой.

Мне кажется, я очень сильно верю в реинкарнацию. И мне кажется, где-то в прошлой жизни я 100% в одной из них была итальянкой, потому что, не знаю, мне очень близко. <…> Поэтому да, очень [хотела бы попробовать себя в опере], — подчеркнула артистка.

По словам звезды, ей очень близка эта страна: нравится кухня, звучание языка и то, как живут и жестикулируют местные жители. Зиверт также вспомнила, что однажды сыграла итальянку в сериале и в этом ей помогала лучшая подруга — итальянка, которая научила ее правильно жестикулировать и произносить слова.

Ранее Zivert рассказала, что никогда не делала пластических операций, поскольку боится потерять выразительную и активную мимику. Знаменитость отметила, что это отличительная черта ее образа.

Кроме того, певица заявила, что конкуренция между артистами в российском музыкальном пространстве сменилась противостоянием с искусственным интеллектом. Она подчеркнула, что треки, созданные ИИ, уже занимают первые строчки чартов.