«В тройке лидеров»: названы самые популярные артисты у россиян Баста, Zivert и Anna Asti стали самыми популярными исполнителями в России

Исполнители Баста, Zivert и Anna Asti оказались самыми популярными артистами у россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование. Аналитики проанализировали интерес поклонников к документальным фильмам о музыкантах, а также изучили, какие треки активнее всего слушают поклонники их творчества.

В тройке лидеров у россиян — Anna Asti, Zivert и Баста, — отметили исследователи.

Также выяснилось, что россияне активно выбирают фильмы, раскрывающие личные истории исполнителей и их творческий путь. Самым востребованным проектом оказался «Anna Asti. Путь феникса», далее следуют Zivert. Do for love и «Баста. С самых низов».

Ранее продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко назвал певца Григория Лепса и солистку ансамбля «Золотое кольцо» Надежду Кадышеву одними из самых высокооплачиваемых артистов России. Он заявил, что к категории востребованных можно отнести прежде всего тех исполнителей, кто давно находится на сцене и хорошо знаком широкой публике.