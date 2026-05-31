Дочь звезды «Любовь и голуби» впервые рассказала о романе с актером Рыковым Мирослава Михайлова: 20-летняя разница в возрасте с Рыковым нас не пугает

Дочь народного артиста России Александра Михайлова Мирослава в эксклюзивном интервью NEWS.ru впервые подтвердила слухи о романе с коллегой-артистом Петром Рыковым. Она отметила, что ее не смущает 20-летняя разница в возрасте с избранником, более того, рядом с Петром девушка чувствует себя защищенной.

Девочке всегда хочется оставаться маленькой и беззащитной. Это очень важный фактор для меня. Мы живем в интересный век сильных женщин, но вместе с этим мужской энергии становится меньше. Это мое субъективное мнение, — сказала Михайлова.

Мирослава уточнила, что познакомилась с Петром на съемочной площадке. По словам актрисы, их объединяет не только общая профессия, но также общие жизненные ценности и качества характера. Например, умение радоваться творческим успехам друг друга, без ощущения профессиональной конкуренции, указала собеседница.

Если ты любишь человека, то целиком отдаешься чувству. Дело не в искре, потому что она кратковременна. Что быстро зажигается, то быстро и угасает. Я люблю спокойствие, равновесие. Мне важно чувствовать человеческую душу. Это самый важный фактор, — призналась актриса.

Весной этого года Мирослава сообщила о разводе с актером Анатолием Черниковым, с которым училась во ВГИКе на одном курсе. В 2024 году он сделал ей предложение руки и сердца во время Забайкальского международного кинофестиваля. Их брак просуществовал восемь месяцев. Артистка сказала, что благодарна экс-супругу за опыт и не держит на него зла.

Ранее Александр Михайлов рассказал, что самостоятельно придумал некоторые черты во внешности главного героя фильма «Любовь и голуби» Василия Кузякина — сутулость и щербинку в зубах. Эти детали, по его словам, помогли сгладить на экране 10-летнюю разницу в возрасте с Ниной Дорошиной, сыгравшей жену Кузякина Надюху.

Также Михайлов назвал недооцененным гением режиссера фильма Владимира Меньшова. Он отметил, что при жизни творчество Меньшова сталкивалось с критикой за «пошлость» и «легковесность». По мнению Михайлова, талант Меньшова, как и Андрея Тарковского, разглядели достаточно поздно.