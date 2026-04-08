Михайлов поделился воспоминаниями о подготовке к съемкам «Любовь и голуби» Актер Михайлов признался, что для роли Кузякина ходил по подвальным заведениям

Актер Александр Михайлов рассказал RT, что ходил по «злачным местам» с режиссером Владимиром Меньшовым для подготовки к роли Василия Кузякина в фильме «Любовь и голуби». Как отметил артист, вначале ему объявили, что он не подходит на роль.

И он мне сказал: «Пойдем с тобой по злачным местам, поищем характер». Мы долго ходили по каким-то подвальным заведениям. Иногда он показывал мне каких-то персонажей со словами: «Смотри, какой характер интересный. Такой неряшливый. Видно, что денег нет. Взгляд такой странный, своеобразный». Я сказал Меньшову: «Володя, я из Сибири, из Забайкалья. У меня там сплошь непростые характеры. Я среди них вырос. Я постараюсь тебя убедить», — рассказал Михайлов.

Актер подчеркнул, что самостоятельно разработал некоторые черты внешности персонажа, например сутулость и щербинку в зубах. По его словам, таким образом на экране удалось сгладить разницу в возрасте с партнершей по съемкам Ниной Дорошиной.

Ранее дочь Михайлова Мирослава рассказала, что ее часто «дразнили и тюкали» за принадлежность к знаменитой фамилии не только сверстники, но и посторонние люди, пытаясь обвинять в «родственном блате». По ее словам, из-за такой критики она закрылась и старалась не афишировать родство со знаменитым актером.