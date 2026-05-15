Тренер ответил, как использовать физические ресурсы в рукопашном бою

Тренер Кадочников: правильное дыхание важно для рукопашного боя

Для рукопашного боя важны не только мышцы, но также внимание, дыхание и грамотный расход энергии, рассказал argumenti.ru специалист в области специальной профессионально-прикладной подготовки личного состава подразделений специального назначения, охранных и военных структур и специалист по рукопашному бою Аркадий Кадочников. Он отметил, что проиграть в драке можно не из-за недостатка физической силы.

В экстремальной ситуации неподготовленный человек часто проигрывает не потому, что он слабый, а потому что он начинает суетиться, зажимается, задерживает дыхание, теряет обзор, расходует энергию хаотично. Управление ресурсами — это умение включать ровно столько сил, сколько нужно для решения задачи, — рассказал Кадочников.

Тренер подчеркнул, что победить может тот, кто не растрачивает энергию впустую и грамотно распоряжается ресурсами. По его словам, также важен навык быстрого принятия решений.

Ранее тренер Ирина Мальцева рассказала, что при наличии небольшой температуры лучше отказаться от пробежки. Она подчеркнула, что вирусная инфекция негативно влияет на сердечную мышцу.

