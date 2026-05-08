Тренер объяснила, когда от пробежки лучше отказаться Тренер Мальцева: при небольшой температуре лучше отказаться от пробежки

При наличии небольшой температуры лучше отказаться от пробежки, предупредила тренер Ирина Мальцева. В разговоре с Lenta.ru специалист подчеркнула, что вирусная инфекция негативно влияет на сердечную мышцу. Из-за этого, по ее словам, пробежка на фоне болезни грозит обернуться миокардитом, на лечение которого уходят месяцы.

За сутки до тренировки стоит оценить самочувствие в покое. Если держалась температура выше 37, есть насморк с заложенностью, ломота в мышцах или тяжесть в горле, бежать категорически нельзя. Вирусная инфекция перегружает сердечную мышцу, а пробежка на этом фоне может обернуться миокардитом, который лечится месяцами и не всегда проходит без следа, — поделилась тренер.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что физическая активность повышает уровень эндорфинов в организме. По ее словам, сбалансированное питание, включающее разнообразные нежареные и непереработанные продукты, является еще одним источником радости для тела.