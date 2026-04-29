Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 апреля 2026 в 14:18

Диетолог напомнила о главных источниках счастья для организма

Врач Соломатина: физическая активность способствует выбросу эндорфинов

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Регулярная физическая активность, в том числе спорт и долгие прогулки, способствует выбросу эндорфинов, напомнила в беседе с «Радио 1» диетолог Елена Соломатина. Она отметила, что сбалансированный рацион с разнообразной, нежареной и непереработанной пищей — еще один из источников счастья для организма. Врач призвала есть больше клетчатки, белка и здоровых жиров.

Убираем еду, в которой много добавленного сахара, консервантов, жареного, соли (она задерживает жидкость). Не жарим — потому что этот процесс разрушает все. Паровая, тушеная, отварная, запеченная — вот что работает, — подчеркнула Соломатина.

Для полного счастья врач посоветовала соблюдать питьевой режим и уделять больше времени живому общению. Встречи с друзьями, объятия с детьми, поглаживания домашних питомцев — все это способствует выработке окситоцина — гормона любви и привязанности.

Ранее Соломатина порекомендовала сочетать сладкие продукты с клетчаткой во избежание зависимости от глюкозы. По ее словам, вместо тортов и шоколада можно выбирать мандарины, которые могут стать полезной альтернативой десертам.

Здоровье
диетологи
рацион
Спорт
Самое популярное
Общество

Общество

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.