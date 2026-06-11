Диетолог объяснил, как выбрать мороженое Диетолог Пристанский: выбирать мороженое нужно по соотношению сливок и молока

При выборе мороженого необходимо смотреть на соотношение сливок и молока, рассказал «Радио 1» диетолог Роман Пристанский. Он отметил, что не стоит бояться добавок с индексом Е.

Цифровая номенклатура — это условное обозначение для технолога, который произвел мороженое в соответствии с техрегламентом ЕАЭС. Это просто сокращение необходимого нутриента. У соли тоже есть своя номенклатура в виде Е. Это не так страшно, — рассказал Пристанский.

Диетолог подчеркнул, что восстановленное молоко в составе сделает вкус продукта менее насыщенным. По его словам, мороженое также можно сделать дома самостоятельно из хороших сливок и с использованием сахарозаменителя.

Ранее Пристанский рассказал, что в день допустимо съесть до шести порций мороженого без ущерба фигуре. При этом он напомнил, что этот десерт не заменит полноценного приема пищи.