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11 июня 2026 в 14:34

Нутрициолог ответил, какую порцию мороженого можно съесть без ущерба фигуре

Нутрициолог Пристанский: в день допустимо съесть до шести порций мороженого

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В день допустимо съесть до шести порций мороженого без ущерба фигуре, заявил в беседе с «Радио 1» нутрициолог и диетолог Роман Пристанский. При этом он напомнил, что этот десерт не заменит полноценный прием пищи.

[Мороженое] — это больше источник углеводов. Что касается суточной нормы, то здесь все зависит от индивидуальной калорийности. Средняя женщина тратит около 1800 килокалорий в день. Одна порция мороженого «тянет» примерно на 300 килокалорий. Можете съесть шесть штук, но ничего особенно полезного не получите, — отметил Пристанский.

Он объяснил, что людей часто тянет на что-то вкусное при дефиците белка или высоком уровне кортизола. Врач призвал не замещать белковую пищу десертами. В противном случае можно потерять важный «строительный материал» для организма.

Ранее детский нутрициолог и ароматерапевт Елена Милаева заявила, что качественное мороженое должно быть без пальмового масла в составе. По ее словам, в безопасном продукте содержится нормализованное молоко, сливки, сахар, натуральные стабилизаторы и ваниль.

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