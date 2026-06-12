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12 июня 2026 в 16:15

Mash раскрыл, почему Свиридова сократила количество концертов

Mash: Свиридова сократила количество концертов из-за хронической болезни

Алена Свиридова Алена Свиридова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Telegram-канал Mash сообщил, что певица Алена Свиридова сократила количество концертов из-за хронического заболевания. По сообщению канала, у 63-летней исполнительницы хита «Розовый фламинго» проблемы со здоровьем начались еще в прошлом году.

Авторы материала отметили, что с осени артистка регулярно посещает дневной стационар, пройдя как минимум восемь процедур, последняя из которых состоялась в мае. По сообщению Mash, при этом сама Свиридова опровергает информацию о недуге, заявляя, что у нее все хорошо.

Ранее пиар-директор Ольги Бузовой Антон Богославский сообщил, что телеведущая и певица перенесла операцию на ноге после полученной травмы. По словам представителя артистки, хирургическое вмешательство длилось несколько часов.

Кроме того, представительница народного артиста России Александра Буйнова Елена Козырь отказалась давать комментарии по поводу публикаций в СМИ о якобы ухудшении состояния здоровья певца. Таким образом она отреагировала на появившуюся информацию о том, что артист якобы пережил микроинсульт, не заметив этого, а затем обратился к медикам с жалобами на перепады давления и общее недомогание.

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