Российский тяжеловес вышел на бой под «Катюшу» и разбил соперника наголову

Российский тяжеловес MMA Волков вышел на бой против Кортеса-Акосты под «Катюшу»

Александр Волков Фото: Matt Davies/Keystone Press Agency/Global Look Press
Российский тяжеловес Александр Волков вышел на бой против доминиканца Вальдо Кортеса-Акосты на 328-м номерном турнире UFC в США под песню «Катюша». Видео доступно на сайте лиги. Россиянину присудили победу единогласным решением судей.

На кадрах видно, как Волков с российским флагом на плечах движется в сторону октагона. В зале в этот момент играет рок-кавер на советскую песню «Катюша».

За спиной у 37-летнего Волкова теперь 40 побед и 11 поражений в ММА. 34-летний Кортес-Акоста одержал 17 побед и потерпел три поражения.

После победы Волков заявил, что для него было большой честью дать бой в День Победы. Он также призвал руководство лиги дать ему поединок за титул в тяжелой весовой категории. Сразу после объявления вердикта на арене начался неодобрительный гул, который не стихал до конца монолога москвича.

Боец ММА Умар Нурмагомедов до этого одолел бразильца Дейвисона Фигейредо на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе. Поединок в легчайшем весе завершился победой россиянина, это решение судьи приняли единогласно.

