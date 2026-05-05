Президент Союза ММА России оценил допуск юниоров до международных турниров

Восстановление Союза ММА России в международной федерации имеет большое значение для молодежной сборной, а также для участников чемпионата страны, заявил NEWS.ru президент Союза ММА России Сергей Фатеев. По его словам, у спортсменов появился дополнительный стимул для побед.

У наших спортсменов появился дополнительный стимул для того, чтобы определить не просто сильнейшего спортсмена в России, но и снова иметь возможность представлять нашу страну на международных стартах. Это важное событие. Мы уверены, что только с флагом и гимном сборная России должна занимать почетные первые места, — заявил Фатеев.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев сообщил, что исполком Международной федерации ММА (IММAF) принял решение о восстановлении членства Союза ММА России, а также о допуске юниоров из РФ к участию в международных соревнованиях с национальными флагом и гимном.

До этого женские смешанные единоборства (ММА) были включены во Всероссийский реестр видов спорта. Теперь у представительниц прекрасного пола появилась возможность получать спортивные разряды, звания и титулы в данном спорте.