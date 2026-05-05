05 мая 2026 в 15:04

Российским бойцам ММА вернули членство в международной федерации

Дегтярев сообщил о восстановлении членства Союза ММА России в IMMAF

Исполком Международной федерации ММА принял решение о восстановлении членства Союза ММА России, сообщил в своем Telegram-канале министр спорта и глава Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев. Кроме того, российские юниоры отныне допущены к международным соревнованиям с национальными флагом и гимном.

Исполком Международной федерации ММА (IMМAF) принял решение о восстановлении членства Союза ММА России, — написал Дегтярев.

Победители первенства России среди спортсменов в возрасте от 12 до 17 лет, которое прошло в Алуште, смогут принять участие в международных турнирах IMMAF под флагом России уже в этом году. Дегтярев назвал это решение первым шагом к полноценному возвращению российских бойцов смешанных единоборств на мировую арену.

Министр отметил, что ранее полный допуск уже получили российские дзюдоисты и самбисты. Он также выразил благодарность команде недавно избранного президента Союза ММА России Сергея Фатеева за успешное продвижение российских спортсменов на международной арене.

Ранее Международная федерация плавания (World Aquatics) допустила россиян до международных соревнований. Как сообщила пресс-служба организации, они могут выступать под национальными флагом и гимном.

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

