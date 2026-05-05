Российским бойцам ММА вернули членство в международной федерации Дегтярев сообщил о восстановлении членства Союза ММА России в IMMAF

Исполком Международной федерации ММА принял решение о восстановлении членства Союза ММА России, сообщил в своем Telegram-канале министр спорта и глава Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев. Кроме того, российские юниоры отныне допущены к международным соревнованиям с национальными флагом и гимном.

Победители первенства России среди спортсменов в возрасте от 12 до 17 лет, которое прошло в Алуште, смогут принять участие в международных турнирах IMMAF под флагом России уже в этом году. Дегтярев назвал это решение первым шагом к полноценному возвращению российских бойцов смешанных единоборств на мировую арену.

Министр отметил, что ранее полный допуск уже получили российские дзюдоисты и самбисты. Он также выразил благодарность команде недавно избранного президента Союза ММА России Сергея Фатеева за успешное продвижение российских спортсменов на международной арене.

Ранее Международная федерация плавания (World Aquatics) допустила россиян до международных соревнований. Как сообщила пресс-служба организации, они могут выступать под национальными флагом и гимном.