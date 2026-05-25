Захарова жестко высказалась после задержания митрополита Илариона

Россия считает задержание митрополита Илариона в Чехии спланированной провокацией и настаивает на его немедленном освобождении, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат отметила, что священнослужитель был задержан по сфабрикованному обвинению.

Мы расцениваем этот инцидент как целенаправленную срежиссированную провокацию, которая нацелена на очернение как самого митрополита, так и православия в принципе, которое в последнее время подвергается нападкам в Чехии, — говорится в сообщении.

В Карловых Варах 24 мая 2026 года чешская полиция остановила машину с митрополитом Иларионом и его оператором. Без объяснения причин был проведен досмотр, в ходе которого в багажнике нашли четыре контейнера с белым веществом. Его происхождение установит экспертиза.

Пресс‑секретарь российского посольства в Праге Богдан Василивицкий ранее сообщил, что дипломатическое представительство осведомлено о задержании митрополита РПЦ Илариона. Кроме того, стало известно, что чешские власти предоставили консульский доступ к священнослужителю в день его задержания.